Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь проведут военные учения на границе с Украиной

Военные из России и Беларуси проведут совместные учения на украинско-белорусской границе. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.

«Мы договорились с Президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — сказал руководитель соседней с Россией страны.

По словам политика, учения будут разделены на два этапа и пройдут в ближайшие месяцы.

«Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем», — заверил Лукашенко, отметив, что все необходимые приготовления уже завершены.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!», сказал, что России и Украине давно пора наладить отношения, чтобы никто не опасался за сохранность своих государственных границ.