news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
17 ноября 2021  14:32

Песков заявил, что РФ продолжит участвовать в решении конфликта Азербайджана и Армении

news_top_970_100

Россия по-прежнему намерена участвовать в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном и способствовать установлению мира между двумя государствами. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что стабилизировать ситуацию можно только при выполнении общих договоренностей по Карабаху.

«Российская сторона и дальше будет это делать (посредничать в переговорах — прим. Т-и). Мы все-таки рассчитываем, что единственным путем по стабилизации ситуации является выполнение трехсторонних договоренностей», — сказал он.

Песков добавил также, что все страны должны соблюдать взятые на себя обязательства, чтобы исключить возможность повторения вооруженных конфликтов и других инцидентов. 

Между Азербайджаном и Арменией продолжается спор о принадлежности Нагорного Карабаха. После победы азербайджанской стороны в прошлогоднем конфликте добавился вопрос делимитации и демаркации границы между государствами. 

Накануне, 16 ноября, Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси предпринимаемые Россией действия по стабилизации ситуации по Нагорному Карабаху, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#Иран #Россия #Азербайджан #Владимир Путин #нагорный карабах #дмитрий песков #Армения
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное