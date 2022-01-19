Песков заявил, что Путин принял новый план Правительства по борьбе Covid-19

Президент РФ Владимир Путин принял к сведению план Правительства по борьбе с

Covid-19, который ему представили, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается плана, то, безусловно, он доложен главе государства, он принял к сведению. Правительство действует», — ответил Песков на вопрос, журналистов получил ли Президент доклад о новом правительственном плане по борьбе с коронавирусом.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что правительство разработало новый план борьбы с Covid-19 с учетом распространения штамма «омикрон», а также призвал повысить объемы тестирования на Covid в регионах.

