Мишустин призвал повысить объемы тестирования на Covid в регионах

В последние дни в России отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе увеличение числа госпитализаций и тяжелых случаев. Однако некоторые субъекты не выполняют антиковидные требования, искажая тем самым показатели заболеваемости, заметил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Не все регионы обеспечивают установленный уровень тестирования на новую коронавирусную инфекцию. За прошедшую неделю таких 32», — заявил Председатель Правительства на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с Covid-19.

В числе невыполнивших норматив оказались Хакасия, Ставропольский край, Тыва, Архангельская область и ряд других субъектов.

В связи с этим Мишустин призвал глав регионов обеспечить необходимый уровень тестирования населения, пополнить запас лекарств как в амбулаторном, так и в стационарном звене и оперативно реагировать на обращения граждан.

«Несоблюдение этого условия (объема тестирований — прим. Т-и) может повлечь недовыявление больных и искажение реальной ситуации. Необходимо принять дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции», — подчеркнул он.