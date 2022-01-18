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Здоровье
18 января 2022  15:54

Мишустин призвал повысить объемы тестирования на Covid в регионах

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В последние дни в России отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе увеличение числа госпитализаций и тяжелых случаев. Однако некоторые субъекты не выполняют антиковидные требования, искажая тем самым показатели заболеваемости, заметил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Не все регионы обеспечивают установленный уровень тестирования на новую коронавирусную инфекцию. За прошедшую неделю таких 32», — заявил Председатель Правительства на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с Covid-19.

В числе невыполнивших норматив оказались Хакасия, Ставропольский край, Тыва, Архангельская область и ряд других субъектов. 

В связи с этим Мишустин призвал глав регионов обеспечить необходимый уровень тестирования населения, пополнить запас лекарств как в амбулаторном, так и в стационарном звене и оперативно реагировать на обращения граждан.

«Несоблюдение этого условия (объема тестирований — прим. Т-и) может повлечь недовыявление больных и искажение реальной ситуации. Необходимо принять дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции», — подчеркнул он.

#Михаил Мишустин #коронавирус #тестирование
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