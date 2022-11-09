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Политика
9 ноября 2022  13:15

Песков: Путин посетит Донбасс, когда придет время

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На сегодняшний день конкретных планов по поездке Президента РФ Владимира Путина в Донбасс нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что глава российского государства обязательно посетит Донбасс в подходящее время. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет на Донбасс, естественно, это российские регионы», — сказал представитель Кремля.

Песков накануне ночью вернулся из рабочей поездки в Луганск, где провел обучение журналистов ЛНР и ДНР. Он высоко оценил их уровень работы. 

«Там работают высокопрофессиональные специалисты, в нелегких условиях, на передовых рубежах информационной войны», — подчеркнул пресс-секретарь российского Президента.

 

 

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #политика
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