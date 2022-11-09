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Политика
9 ноября 2022  11:54

Дмитрий Песков провел мастер-класс для журналистов в Луганске

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков побывал в Луганске. Он рассказал журналистам и пресс-секретарям из ДНР и ЛНР о нюансах работы пресс-секретаря Президента России, заявил первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Спасибо Дмитрию Сергеевичу (Пескову). Он только сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой Народных Республик», — цитирует его РИА Новости.

#Дмитрий Песков #ДНР и ЛНР #политика
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