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Политика 8 июля 2023 15:50

Песков заявил, что Путин пока не планирует телефонных разговоров с Эрдоганом

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В планах Президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Пока нет», — приводит ответ Пескова РИА Новости.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что планирует встретиться с Путиным после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В Кремле тогда подтвердили возможность переговоров, однако указали на отсутствие определенности относительно встречи.

#Владимир Путин #Реджеп Эрдоган
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