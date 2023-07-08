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Песков заявил, что Путин пока не планирует телефонных разговоров с Эрдоганом
В планах Президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Пока нет», — приводит ответ Пескова РИА Новости.
Напомним, ранее Эрдоган заявил, что планирует встретиться с Путиным после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В Кремле тогда подтвердили возможность переговоров, однако указали на отсутствие определенности относительно встречи.
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