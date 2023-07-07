Эрдоган планирует провести встречу с Путиным в ближайшее время

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин с высокой долей вероятности могут встретиться в ближайшее время. О возможных переговорах турецкого лидера сообщает телеканал A Haber.

«Вполне вероятно, что после переговоров с [Президентом Украины Владимиром] Зеленским Президент Эрдоган встретится лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным. Эта встреча может пройти как в Турции, так и в России. Но ее вероятность высокая», – говорится в сообщении.

Встреча Эрдогана и Зеленского пройдет в Стамбуле. Ожидается, что они обсудят конфликт на Украине и зерновую сделку, срок которой истекает 18 июля.

По информации РИА Новости, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не отрицает возможность переговоров. По его словам, в Кремле будут очень внимательно следить за встречей Эрдогана и Зеленского, так как Москва сохраняет конструктвные партнерские отношения с Анкарой и очень дорожит ими.

«Вы знаете, что Путин и Эрдоган часто и регулярно общаются. Неоднократно заходила речь и об очных контактах. Как только сроки таких контактов и даты будут определены, мы вас проинформируем», – сообщил представитель Кремля.