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Политика
27 января 2022  09:14

Песков: Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции

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Мюнхенская конференция по безопасности в этом году пройдет без участия Президента России Владимира Путина. В графике главы государства такого пункта нет, заявил РИА Новости представитель московского Кремля Дмитрий Песков.

Мюнхенская конференция состоится 18-20 февраля и впервые за последние два года должна пройти в очном формате. Мероприятие проводится ежегодно с 1962 года.

Как отмечает издание, на конференции в 2007 году Путин резко раскритиковал внешнюю политику США и выступил против планов по расширению НАТО.

#Владимир Путин
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