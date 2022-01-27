Песков: Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по безопасности в этом году пройдет без участия Президента России Владимира Путина. В графике главы государства такого пункта нет, заявил РИА Новости представитель московского Кремля Дмитрий Песков.

Мюнхенская конференция состоится 18-20 февраля и впервые за последние два года должна пройти в очном формате. Мероприятие проводится ежегодно с 1962 года.

Как отмечает издание, на конференции в 2007 году Путин резко раскритиковал внешнюю политику США и выступил против планов по расширению НАТО.