Песков заявил, что Путин и Лукашенко могут встретиться до конца 2021 года

Не исключено, что встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко может пройти до конца текущего года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«До конца года [встреча] возможна», — заявил Песков, отвечая на вопрос, встретятся ли главы государств до конца декабря.

Накануне, 1 декабря, Лукашенко рассказал, что планирует в декабре лично обсудить с Путиным текущие события и планы на 2022 год.

Прошлые переговоры Путина и Лукашенко состоялись 9 сентября 2021 года в Москве.