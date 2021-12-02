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Политика
2 декабря 2021  14:26

Песков заявил, что Путин и Лукашенко могут встретиться до конца 2021 года

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Не исключено, что встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко может пройти до конца текущего года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«До конца года [встреча] возможна», — заявил Песков, отвечая на вопрос, встретятся ли главы государств до конца декабря.

Накануне, 1 декабря, Лукашенко рассказал, что планирует в декабре лично обсудить с Путиным текущие события и планы на 2022 год.

Прошлые переговоры Путина и Лукашенко состоялись 9 сентября 2021 года в Москве.

#Владимир Путин #россия и беларусь #александр лукашенко #дмитрий песков
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