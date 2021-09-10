Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали признание Беларусью Крыма как территории РФ

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на переговорах в Москве не обсуждали вопрос признания соседней страной Крыма как российской территории и открытия прямого авиасообщения с полуостровом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля заметил, что российский лидер никогда первым не поднимает данный вопрос. «Нет, эти темы не обсуждались. Президент Путин никогда не поднимает сам эти вопросы», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли признание Беларусью присоединения Крыма к России в ходе переговоров.

Встреча Лукашенко и Путина состоялась 9 сентября в московском Кремле. В ходе переговоров были затронуты темы Афганистана, ситуации на границе Беларуси с Литвой, создание единой оборонной политики и совместные учения «Запад-2021», которые начались на 14 полигонах двух стран.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ заявил о согласовании всех 28 интеграционных программ России и Беларуси.