Песков заявил, что предложения по гарантиям безопасности должны получить продолжение

В результате дальнейших переговоров с Соединенными Штатами предложения по гарантиям безопасности должны получить продолжение. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас будут определенные контакты на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел, и сейчас посмотрим — дальше уже дело за переговорным процессом. Как-то эта идея должна как-то получить свое продолжение. Посмотрим, как это будет происходить», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по гарантиям безопасности. По словам российского внешнеполитического ведомства, американская сторона проигнорировала многие ключевые моменты предложений.

В декабре прошлого года проекты договоренностей о гарантиях безопасности были переданы Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО. В январе состоялись переговоры на различных площадках, после чего США и Североатлантический альянс представили письменные ответы на предложения РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой государства Владимиром Путиным заявил, что возможности РФ в переговорах по гарантиям безопасности с Западом пока не исчерпаны.