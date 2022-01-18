Песков: Дата оглашения Послания Президента Федеральному Собранию пока не определена

Дата, когда в этом году Президент России Владимир Путин огласит Послание Федеральному Собранию, пока не определена. Об этом, как сообщает ТАСС, сегодня заявил журналистам представитель московского Кремля Дмитрий Песков.

Песков добавил, что подготовка к посланию идет. «Подготовка [к посланию] ведется, точных дат [оглашения] пока нет», — цитирует издание пресс-секретаря российского лидера.

В прошлом году Президент огласил послание 21 апреля. Основными его темами стали социальные вопросы — поддержка медиков, работающих на первой линии в период пандемии, развитие школ и продвижение научных исследований, новые выплаты родителям школьников, помощь внутреннему туризму. Одной из ключевых тем стало противостояние распространению коронавируса, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Послание текущего года станет 28-м в новейшей истории России и 18-м для самого Путина.