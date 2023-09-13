Песков заявил, что отношения России и КНДР не должны беспокоить третьи страны

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Россия будет строить свои отношения с КНДР так, как выгодно ей и северокорейской стороне. Остальных стран этот вопрос не касается, заявил в интервью каналу «Россия» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что двусторонняя повестка включает диалог и взаимодействие в чувствительных областях, в том числе по военным вопросам, безопасности. «А все остальные вопросы касаются только наших двух стран, суверенных стран и не должны быть предметом обеспокоенности третьих государств», — подчеркнул пресс-секретарь Президента России.

Он напомнил, что отношения Москвы и Пхеньяна строятся во благо народов двух стран и не против других государств.

«Правда прежде всего в том, что Северная Корея является близким нашим соседом. И несмотря ни на какие „замечания“, „окрики“ извне, мы будем строить с нашими соседями отношения таким образом, как это выгодно нам и выгодно нашим соседям», — добавил он.

Он сказал, что санкции, поддержанные Россией в СБ ООН против Северной Кореи, не будут препятствовать дальнейшему развитию их отношений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не допустит ввода новых санкций против КНДР, и объяснил, почему поддержала предыдущие.