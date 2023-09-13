Лавров: Россия больше не допустит санкций против КНДР

Санкции, поддержанные Россией против КНДР, принимались в совершенно иной геополитической обстановке. С момента принятия последней резолюции Россия и Китай твердо заявили, что не допустят новых ограничений против Северной Кореи, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Прежде всего потому, что параллельно с теми мерами, которые Совет безопасности принимал, все западные коллеги обещали параллельно двигаться и по политическому треку, решать гуманитарные вопросы. Это была очередная ложь. И нас, и китайцев, и северокорейцев обманули», — объяснил он предысторию вопроса.

Лавров подтвердил сказанное, напомнив, что в 2022 году Соединенные Штаты уже пытались принять новую резолюцию с санкциями против КНДР, однако она не была пропущена.

«Более того, мы с китайскими друзьями подготовили проект резолюции, которая нацелена исключительно на решение гуманитарных вопросов <...>, и резолюцию, которая была нацелена на возобновление политического процесса в рамках задач потребления, безопасности в Северо-Восточной Азии», — заявил он на видеофрагменте, опубликованном журналистом Павлом Зарубиным.

Министр подчеркнул, что вместо решения этих проблем США и их союзники накачивают вооружением этот регион и переносят на юг Корейского полуострова элементы своих стратегических сил, обсуждают поставки ядерного оружия в Южную Корею и Японию.

«Поэтому их категорический отказ заниматься любыми мерами политического характера ставит крест на любых дальнейших попытках протащить в Совете безопасности резолюции о санкциях», — подытожил Лавров.

Напомним, что сегодня в Амурской области проходят переговоры Президента России Владимира Путина с Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Беседа в расширенном составе проходила более часа, сейчас лидеры общаются тет-а-тет.