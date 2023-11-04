Песков заявил, что НАТО всегда будет оставаться оружием, а не средством достижения мира

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Североатлантический альянс всегда будет являться оружием конфронтации, а не средством достижения мира. Об этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал во время своего выступления на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

«Автомат Калашникова – самое современное в мире оружие, вот что ни делай, он всегда будет автоматом. Ты никогда в мирных целях его не будешь использовать, – привел пример представитель Кремля. – И так же НАТО. Это оружие конфронтации».

Он обратил внимание на то, что на протяжении многих десятилетий альянс в Европе называли инструментом мира, стабильности и процветания, однако это была лишь «их правда». Песков подчеркнул, что Россия предупреждала НАТО, что не будет терпеть приближения военной инфраструктуры альянса к российским границам, но после восьмой волны расширения ситуация стала неприемлемой.

Сегодня на ВДНХ стартовала Международная выставка-форум «Россия», на которой начал работу стенд-киберсфера Татарстана. Ранее Раис Рустам Минниханов сообщал, что в рамках масштабного события республика проведет мероприятия, приуроченные к дате «100 дней до Игр Будущего».