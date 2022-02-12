Песков заявил, что Мюнхенская конференция перестает быть дискуссионной площадкой

Мюнхенская конференция перестает быть дискуссионной площадкой из-за потери объективности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Однако Песков считает, что она все еще востребована и для многих интересна.

«Я не думаю, что Мюнхенская конференция как дискуссионная площадка теряет свою актуальность. Нет. Она по-прежнему для многих интересна и востребована. Но она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Она превращается в клуб одной точки зрения», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что только приверженцы могут обсуждать эту точку зрения, и назвал более привлекательным Валдайский клуб, где по-прежнему сталкиваются разные точки зрения и порой диаметрально противоположные.

Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года пройдет в очном формате с 18 по 20 февраля. Президент РФ Владимир Путин не будет принимать в ней участие.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала правдивость мюнхенской речи Президента России Владимира Путина в 2007 году. Тогда российский лидер раскритиковал внешнюю политику США, выступил против расширения НАТО и заявил об угрозе новой холодной войны.