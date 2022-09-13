Песков заявил, что мобилизации в России пока не предвидится

В настоящее время в России не идет речи о полной или частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«В настоящий момент — нет, об этом речь не идет», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что для достижения целей спецоперации на Украине в России нужно провести мобилизацию.

Кроме того, в Госдуму внесли законопроект, который может позволить многодетным заключить контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Спецоперация на Украине, объявленная Президентом РФ Владимиром Путиным, началась в конце февраля. За это время союзные силы осовободили от националистов ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.