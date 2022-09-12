Госдума предложила предоставить право мобилизации многодетным родителям

В Госдуму внесли законопроект, который в случае принятия позволит гражданам, имеющим на иждивении трех и более несовершеннолетних детей, заключить контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «О воинской обязанности и военной службе».

Документ внесла в думу группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Депутаты отмечают, что сейчас такие граждане не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления, хотя «как показывает практика, многие и хотели бы это сделать».

Напомним, в последние дни зарубежные СМИ активно муссируют информацию о том, что в России якобы планируется объявить всеобщий призыв. В Кремле эти вопросы переадресовали в Минобороны, а в Совфеде заявили, что в РФ нет необходимости введения мобилизации на фоне проведения спецоперации на Украине, как и причин для введения военного положения.