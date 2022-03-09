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Ру Тат
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Экономика
9 марта 2022  15:02

Песков заявил, что Кремль не знает о слухах об отставке главы Центробанка

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Кремлю ничего неизвестно о слухах об отставке руководителя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Президент России Владимир Путин неоднократно давал высокую оценку деятельности банка. 

«Нет, нам об этом неизвестно. Президент неоднократно давал оценки работы Центробанка», – сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о поданном заявлении об отставке Набиуллиной.

На большой пресс-конференции в конце 2021 года российский лидер заявил, что не вмешивается в работу ЦБ, но при этом положительно ее оценивает.

 

#Дмитрий Песков #Эльвира Набиуллина #центробанк
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