Песков заявил, что Кремль не знает о слухах об отставке главы Центробанка

Кремлю ничего неизвестно о слухах об отставке руководителя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Президент России Владимир Путин неоднократно давал высокую оценку деятельности банка.

«Нет, нам об этом неизвестно. Президент неоднократно давал оценки работы Центробанка», – сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о поданном заявлении об отставке Набиуллиной.

На большой пресс-конференции в конце 2021 года российский лидер заявил, что не вмешивается в работу ЦБ, но при этом положительно ее оценивает.