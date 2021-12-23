Президент России: Я не вмешиваюсь в работу ЦБ, но оцениваю ее положительно

На большой пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил, что не вмешивается в работу Центрального банка, но при этом оценивает ее положительно.

«В принципе мы находим золотую середину. От повышения ставок существуют какие угрозы? — обратился он к журналистам. — Ограничения роста. А нам нужно обеспечить рост выше мировых: 3–4,5% в ближайшее время. Было бы хорошо обеспечить 4,4–4,5%. Повышение ставок уменьшает эти возможности, но сегодня мы этого пока не видим, так как объемы кредитования не падают, а возможности банковской системы растут. У одного СберБанка только триллион прибыли в этом году», — отметил спикер.

Также Путин оценил работу Центрального банка и Правительства во время пандемии Covid-19.

«В целом я считаю, что и работа Правительства, и работа Центрального банка заслуживают удовлетворительной оценки», — сказал он.

Среди драйверов роста для российской экономики он назвал развитие инфраструктуры. «Мы предпринимаем очень серьезные усилия в этом направлении», — добавил Путин и уточнил, что на развитие инфраструктуры напрямую из бюджета идет 500 млрд рублей.