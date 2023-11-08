Суды РФ за 1,5 года наложили 93 ареста на активы иностранного бизнеса

С 1 марта 2022 года по октябрь 2023 суды РФ наложили 93 ареста на иностранный бизнес.

По данным РБК, которые ссылаются на исследование компании МЭФ Legal, таким способом российские заявители пытаются удержать иностранный бизнес в РФ и защитить свои права. При этом партнер МЭФ Legal Римма Малинская говорит, что по причине перестройки отношений с иностранными партнерами число судебных споров усиливается.

Среди примеров такого ареста: «заморозка» активов транснациональной химической компании Linde на сумму 35 млрд рублей, арест имущества «Бейкер Хьюз Рус» на сумму 4,8 млрд рублей. Причина ареста для последнего проста – истец «Ямал СПГ» перечислил ответчику аванс за детали, но товар не получил.

Интересно, что в качестве компенсации истцы получают и доли в компаниях. Так, по иску ВТБ суд арестовал акции на 11,3 млрд рублей европейской VTB Bank (Europe) SE.

Юрист компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Алексей Король на этот счет говорит следующее: компании потеряют арестованные активы. По его словам, если зарубежный главный офис твердо решил уйти из РФ, то его локальные инвестиции, скорее всего, спишут. При этом, если рынок в России важен для европейцев, то такая потеря будет болезненной.