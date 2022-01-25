Песков подтвердил, что до конца недели состоится телефонный разговор Путина с Макроном

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон проведут телефонный разговор до конца этой недели. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«До конца этой недели такой разговор состоится. Он сейчас готовится», — сказал официальный представитель Кремля.

Кроме того, Песков отметил, что итоги сегодняшней встречи политсоветников в Париже помогут понять перспективы и возможность проведения встречи в «нормандском формате».

Ранее Эмманюэль Макрон заявил о намерении в ближайшее время провести телефонные переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для деэскалации ситуации вокруг Украины.