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Политика
25 января 2022  12:56

Песков подтвердил, что до конца недели состоится телефонный разговор Путина с Макроном

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон проведут телефонный разговор до конца этой недели. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«До конца этой недели такой разговор состоится. Он сейчас готовится», — сказал официальный представитель Кремля.

Кроме того, Песков отметил, что итоги сегодняшней встречи политсоветников в Париже помогут понять перспективы и возможность проведения встречи в «нормандском формате».

Ранее Эмманюэль Макрон заявил о намерении в ближайшее время провести телефонные переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для деэскалации ситуации вокруг Украины.

 

 

#Владимир Путин #Эмманюэль Макрон #Дмитрий Песков
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