Песков заявил, что людям в Евросоюзе становится все труднее жить и работать

Предпринимателям и компаниям, а также простым гражданам в Европе жить и работать становится все хуже, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает. Это очевидная реальность и, конечно, вопросов у простых граждан к руководству стран будет появляться всё больше и больше», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, что в Кремле думают по поводу прошедших в ЕС протестов.

Он отметил, что трактовать и комментировать это должны руководители западных государств, которые и принимают «те самые абсурдные, нелогичные и вредоносные для их же стран решения».

После объявления российским лидером Владимиром Путиным о начале специальной военной операции по защите Донбасса многие страны Запада начали вводить масштабные санкции против РФ. Это привело к кризису и резкому повышению цен на топливо в странах ЕС что вызвало волну недовольства у европейских граждан.