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Ру Тат
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27 апреля 2021  21:30

Песков заверил, что Путин может посмотреть фильм «Девятаев»

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Президент России Владимир Путин может ознакомиться с новым фильмом Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы, конечно же, с удовольствием посмотрим этот фильм. Действительно, мы его ждали, мы даже интересовались, когда он будет готов: его долго собирали, раскрашивали. Безусловно, Президент Путин может его посмотреть», — приводит слова официального представителя Кремля ТАСС.

Военный блокбастер посвящен дерзкому побегу из концлагеря летчика-истребителя Михаила Девятаева. Герою вместе с еще девятью бойцами Красной армии удалось угнать немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 и сбежать из плена. 

Бюджет картины составил 600 млн рублей. Международный прокат может принести в десять раз больше, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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