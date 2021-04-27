Песков заверил, что Путин может посмотреть фильм «Девятаев»

Президент России Владимир Путин может ознакомиться с новым фильмом Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы, конечно же, с удовольствием посмотрим этот фильм. Действительно, мы его ждали, мы даже интересовались, когда он будет готов: его долго собирали, раскрашивали. Безусловно, Президент Путин может его посмотреть», — приводит слова официального представителя Кремля ТАСС.

Военный блокбастер посвящен дерзкому побегу из концлагеря летчика-истребителя Михаила Девятаева. Герою вместе с еще девятью бойцами Красной армии удалось угнать немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 и сбежать из плена.

Бюджет картины составил 600 млн рублей. Международный прокат может принести в десять раз больше, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».