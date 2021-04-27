Международный прокат «Девятаева» может принести в десять раз больше, чем его стоимость

Как только картина о бежавшем из немецкого плена советском летчике «Девятаев» выйдет в международный прокат, она сможет заработать в десять раз больше, чем собственная стоимость. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал кинорежиссер Тимур Бекмамбетов.

«Я уверен, что [фильм «Девятаев»] будет выходить в международный прокат. Есть много предложений из Франции, Германии, Японии купить права для проката», — отметил собеседник агентства.

Продвижением фильмов кинематографиста обычно занимается американская компания Major. Также она занимается продвижением и прокатом продукции таких компаний, как Universal, Sony, Paramount, Warner Brothers, Disney и Netflix.

«Мы сейчас выйдем в России, и, я думаю, в начале мая будут комментарии, как фильм будет выходить по всему миру. Я обещаю, что у него будет международный прокат», — заверил режиссер.

Бюджет картины составляет 600 млн рублей. «Маркетинг фильма в мире будет в десять раз больше, чем стоимость фильма в России», — добавил Бекмамбетов.