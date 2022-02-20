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Политика
20 февраля 2022  15:26

Песков: Запад ни разу не призывал Киев к сдержанности, осторожности и аккуратности

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Запад ни разу не призывал Киев к сдержанности, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы не слышим ни одного заявления, которое призывало бы Киев к сдержанности. Ни одного. Ни НАТО, ни европейские столицы, ни Вашингтон не призывают Киев к осторожности, к аккуратности. Этого как будто бы не существует», — пояснил Песков. 

Представитель Кремля подчеркнул, что вряд ли такую позицию можно назвать адекватной и объективной.

Ранее Песков напомнил об условиях встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

#россия и украина
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