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Политика
17 февраля 2022  13:40

Песков напомнил об условиях встречи Путина и Зеленского

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Киев неоднократно предлагал Москве организовать встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но не называл цели этих переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС. 

Представитель Кремля обратил внимание на то, что четкой повестки вопросов для обсуждения предоставлено не было. 

«Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос „зачем, с какой целью?“» — сказал он.

Песков также отметил, что украинская сторона предлагала поговорить о ситуации на Донбассе. 

«Мы говорим: „Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам?“ Молчат», — рассказал пресс-секретарь.

Еще летом 2021 года российский лидер Владимир Путин в эфире «Прямой линии» заявил, что готов встретиться с Зеленским при наличии конкретных тем для переговоров. 

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #украина и россия
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