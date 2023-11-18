Песков: Запад мучается, потому что санкции не бьют по России так, как должны

Дмитрий Песков

Фото: kremlin.ru

Лидеры западных стран мучаются из-за того, что антироссийские санкции «не бьют так, как они должны бить», поэтому России необходимо быть готовой к всевозможным шагам, даже к возможным диверсиям. Так пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что в условиях, когда исчерпан весь потенциал санкционной агрессии, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией. То есть у него [есть] резон так говорить. Второе – мы видим, действительно, западники мучаются, потому что они видят, что санкции не бьют так, как они должны бить. Более того, как всегда, русские ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций», – сказал Песков.

На совещании по экономическим вопросам 1 ноября Путин напомнил о диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также о недавнем инциденте с трубопроводом между Финляндией и Эстонией, в повреждении которого пытались обвинить Россию.

«Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов», — заключил глава государства.