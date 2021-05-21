Песков выразил надежду на встречу Путина и Маска

Хотя подготовка встречи Президента России Владимира Путина с руководителем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском пока не ведется, со временем она всё-таки может состояться. Надежду на это выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет, мы надеемся, со временем, когда-нибудь Маск с Путиным [поговорят]. Со временем, наверное, будет [встреча]», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря главы государства, сказанные в ответ на вопрос об общении политика и бизнесмена.

При этом на вопрос о том, ведется ли конкретная подготовка встречи, Песков ответил отрицательно. «Нет, пока нет», — пояснил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Илон Маск допустил открытие производства электромобилей Tesla в России.