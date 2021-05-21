Маск допустил открытие производства Tesla в России

Руководитель компаний SpaceX и Tesla бизнесмен Илон Маск допустил создание производства электромобилей Tesla в России. Он рассказал об этом в ходе российского марафона

«Новое знание».

«У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира», — приводит слова миллиардера-инноватора РИА Новости.

При этом Маск подчеркнул, что «потенциально» компания готова производить электрокары и на территории России. Сейчас Tesla строит заводы в Германии, Техасе и Калифорнии.

Кроме того, предприниматель анонсировал скорое официальное появление электромобиля Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. По его мнению, это будет «потрясающе».

Марафон «Новое знание» стартовал накануне в Москве. Мероприятия запланированы также в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.