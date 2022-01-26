Песков: Встреча Путина с итальянским бизнесом не связана с санкциями и Украиной

Встреча Президента России Владимира Путина и представителей итальянского бизнеса никак не связана с санкциями и обстановкой вокруг Украины. Это традиционное мероприятие, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, так сказать нельзя, и более того, это извращенное понимание работы», — цитирует его РИА Новости.

Песков напомнил, что подобные мероприятия регулярно проводятся не только с представителями Италии, но и бизнесменами из других крупных стран. «Собственно, это никак не связано с текущей ситуацией, это никак не связано ни с какими санкциями», — добавил представитель Московского Кремля, заметив, что у иностранных предпринимателей, работающих в России, есть свои интересующие темы и проблемы, к примеру расширение присутствия.

«Осуществляется партнерство с российскими компаниями. Мы дорожим этим, и этим дорожат представители бизнеса. Потому что представители бизнеса в данном случае не преследуют какие-то филантропические цели, они зарабатывают деньги. И до тех пор, пока они зарабатывают деньги на российском рынке, им интересно вести такой разговор. Поэтому это никак не следует увязать с тем, что происходит вокруг Украины», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Накануне ИА «Татар-информ» сообщало, что темой встречи Президента России с итальянским бизнесом станет «зеленая» повестка, включающая вопросы декарбонизации, водородного сектора и другие.