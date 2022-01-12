news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
12 января 2022  15:34

Песков: Возможность визита Президента Ирана в Россию прорабатывается

news_top_970_100

В настоящее время изучается возможность организации визита в Россию Президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Действительно, возможность такого визита прорабатывается. Мы информируем вас своевременно о сроках такой поездки», — сказал он.

В ноябре Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Ирана. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также иранскую ядерную программу, ситуацию в Сирии и Афганистане.

#Дмитрий Песков #иран
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное