Песков: Возможность визита Президента Ирана в Россию прорабатывается

В настоящее время изучается возможность организации визита в Россию Президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Действительно, возможность такого визита прорабатывается. Мы информируем вас своевременно о сроках такой поездки», — сказал он.

В ноябре Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Ирана. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также иранскую ядерную программу, ситуацию в Сирии и Афганистане.