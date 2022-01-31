Песков: Вопрос введения локдауна в России не актуален

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Введение локдауна в России из-за осложнения эпидемиологической ситуации не обсуждается. Об этом сегодня журналистам заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможном введении локдауна по всей стране, представитель московского Кремля ответил: «Не актуален. Не обсуждается. Никакого отношения».

Сегодня в России побит очередной рекорд по количеству заболевших Covid-19 — за минувшие сутки в стране зарегистрировано 124 700 случаев. В Татарстане также растет количество заболевших.