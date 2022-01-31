В Татарстане вновь побит антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано максимальное число новых случаев коронавируса Covid-19 с начала пандемии — 698. Среди них три завозных, а остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Детей до 18 лет — 136 человек. Восемьдесят три человека госпитализировано, 615 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 386 человек. В Набережных Челнах отмечено 135 случаев болезни, в Нижнекамском районе — 57, а в Зеленодольском — 34. Всего инфицированные выявлены в 27 муниципалитетах региона.

Таким образом, по данным на 31 января 2021 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 48 865 случаев заболевания. Выздоровели 39 128 жителей Татарстана, причем 137 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 393 179 татарстанцев, прирост числа вакцинаций за день составил 3237. Обеими дозами привиты 1 885 652 человека. Прошли ревакцинацию 189 402 жителя республики.