Песков: Вопрос о месте новой встречи Путина и Байдена не обсуждался

Пока нет никаких договоренностей о том, где могла бы состояться новая встреча президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Об этом пока даже речи не идет, даже близко», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее он отмечал, что решение о проведении нового саммита лидеров двух стран будет зависеть от решений американских партнеров по гарантиям безопасности.