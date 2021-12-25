news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
25 декабря 2021  02:22

Песков: Вопрос о месте новой встречи Путина и Байдена не обсуждался

news_top_970_100

Пока нет никаких договоренностей о том, где могла бы состояться новая встреча президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Об этом пока даже речи не идет, даже близко», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее он отмечал, что решение о проведении нового саммита лидеров двух стран будет зависеть от решений американских партнеров по гарантиям безопасности.

#Владимир Путин #Джозеф Байден #переговоры
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное