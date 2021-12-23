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Политика
23 декабря 2021  18:01

Песков: Новая встреча Путина и Байдена будет зависеть от американских партнеров

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Решение об организации новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет принято на основании того, что Москва услышит от американских партнеров по итогам обсуждения предложенных российской стороной гарантий безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.  

«Это будет зависеть от того, что они [российские переговорщики] услышат от наших американских партнеров», — сказал Песков. 

Представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, что станет темой январских переговоров в Женеве, отметил, что будут обсуждаться российские предложения по безопасности.

На ежегодной пресс-конференции в Москве Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что переговоры с членами НАТО в Женеве запланированы на начало 2022 года. 

 

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #Россия и США
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