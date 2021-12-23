Песков: Новая встреча Путина и Байдена будет зависеть от американских партнеров

Решение об организации новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет принято на основании того, что Москва услышит от американских партнеров по итогам обсуждения предложенных российской стороной гарантий безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Это будет зависеть от того, что они [российские переговорщики] услышат от наших американских партнеров», — сказал Песков.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, что станет темой январских переговоров в Женеве, отметил, что будут обсуждаться российские предложения по безопасности.

На ежегодной пресс-конференции в Москве Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что переговоры с членами НАТО в Женеве запланированы на начало 2022 года.