Песков: В военное время должна быть цензура

В военное время необходима цензура и жесткие действия власти. Своим пониманием ситуации официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился в интервью студенческому каналу «МГИМО 360».

«Я считаю, что, конечно, в военное время должна быть определенная цензура. И должны быть определенные правила, которые были бы неприемлемы в обычное мирное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков также не смог ответить на вопрос о грани между обоснованной критикой специальной военной операции и дискредитацией Вооруженных сил России.

«<…> она (грань — прим. Т-и) очень тонкая. Очень тонкая. И поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается специальной военной операцией… Я бы [на их месте] десять раз подумал», — пояснил в связи с этим он.

«<…> надо себе отдавать отчет: сейчас время очень жесткое, военное, и оно требует жестких мер от власти», — выразил уверенность представитель Кремля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Дмитрий Песков оценил возможные проблемы с возвращением на Родину у недавних эмигрантов.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.