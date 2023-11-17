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Руc Тат
Политика 17 ноября 2023 13:05

Песков заявил, что части уехавших россиян будет трудно вернуться на Родину

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Некоторым из уехавших из страны после начала вооруженного противостояния на Украине россиян будет трудно вернуться на Родину, потому что сограждане вряд ли примут их обратно. Своим видением ситуации с эмигрантами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился в интервью студенческому каналу «МГИМО 360».

«<…> есть очень много людей запутавшихся, очень много людей испугавшихся. Страх — это нормальное чувство, которое присуще человеку в определенных жизненных ситуациях <…>», — заметил пресс-секретарь главы государства.

По мнению Пескова, таких эмигрантов оставшиеся в России легко примут обратно, если те решат вернуться. «Да и прощать их не за что, они не виноваты», — добавил он.

Вместе с тем представитель Кремля противопоставил обычным уехавшим тех, кто, по его словам, после отъезда «разинул рот на свою страну». С их принятием у остальных россиян возникнут сложности, так как они «болеют душой» за страну.

«Но кто-то уехал из страны и стал ругать свою Родину, порочить свою Родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно», — подчеркнул в связи с этим Дмитрий Песков.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.
#Дмитрий Песков
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