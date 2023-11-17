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Песков заявил, что части уехавших россиян будет трудно вернуться на Родину
Некоторым из уехавших из страны после начала вооруженного противостояния на Украине россиян будет трудно вернуться на Родину, потому что сограждане вряд ли примут их обратно. Своим видением ситуации с эмигрантами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился в интервью студенческому каналу «МГИМО 360».
«<…> есть очень много людей запутавшихся, очень много людей испугавшихся. Страх — это нормальное чувство, которое присуще человеку в определенных жизненных ситуациях <…>», — заметил пресс-секретарь главы государства.
По мнению Пескова, таких эмигрантов оставшиеся в России легко примут обратно, если те решат вернуться. «Да и прощать их не за что, они не виноваты», — добавил он.
Вместе с тем представитель Кремля противопоставил обычным уехавшим тех, кто, по его словам, после отъезда «разинул рот на свою страну». С их принятием у остальных россиян возникнут сложности, так как они «болеют душой» за страну.
«Но кто-то уехал из страны и стал ругать свою Родину, порочить свою Родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно», — подчеркнул в связи с этим Дмитрий Песков.
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