Песков: В России нет никакого изъятия зарубежных активов, компании сами их продают

В России не начат процесс изъятия зарубежных активов, иностранные компании, уходя с рынка, сами их продают или передают. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Те, кто уходит с рынка, они активы продают или передают, это все зависит от переговоров. Но никакого процесса изъятия не было и нет», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, что накануне Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общества с ограниченной ответственностью, к которому перейдут все права и обязанности немецкой Wintershall и австрийской OMV. С конца прошлого года «Газпрому» запрещено закупать газ у предприятий, совместных с ними, если размер обязательств превышает планку, установленную Правительством.