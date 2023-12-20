Немецкая Wintershall и австрийская OMV потеряли доли в российских активах — указы Путина

Президент России Владимир Путин поручил создать общества с ограниченной ответственностью, к которым перейдут все права и обязанности немецкой нефтегазовой компании Wintershall и австрийской OMV. Указ опубликован на портале правовой информации.

«В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов <…>», — сказано в документе.

Далее отмечается, что в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, угрозами национальным интересам и экономической безопасности РФ, которые связаны с освоением Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и сбытом добываемой продукции, будут применены спецмеры.

Правительство создаст ООО, к которым на основании изданного указа перейдут все права и обязанности ОАО «Севернефтегазпром» (ООО «Севернефтегазпром»), АО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» (ООО «Газпром ЮРГМ Трейдинг»), АО «Газпром ЮРГМ Девелопмент» (ООО «Газпром ЮРГМ Девелопмент»).

«Имущество каждой компании подлежит незамедлительной передаче в собственноcnm соответствующего общества», — сказано в документе.

Напомним, добычей на Южно-Русском месторождении занималось ОАО «Севернефтегазпром», акционерами которого являлись ПАО «Газпром» (доля 40%), Wintershall (35%) и OMV (25%).

Также Президент России подписал указ, по которому лишает иностранные компании доли еще в одном СП с «Газпромом». «Правительство РФ создает российские общества с ограниченной ответственностью <...>, к которым на основании настоящего указа переходят все права и обязанности общества с ограниченной ответственностью „Ачим Девелопмент“, акционерного общества „Ачимгаз“, акционерного общества „Ачимбыт“ <...>», — сказано в документе.

АО «Ачимгаз» занимается добычей на Ачимовских отложениях Уренгойского месторождения. Акционеры компании — Wintershall (50%) и ООО «Газпром Добыча Уренгой» (50%).