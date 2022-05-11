Песков: В России не собираются вводить военное положение

Вводить военное положение на территории России и в отдельных ее регионах из-за специальной военной операции на Украине не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, этого в планах нет», — выразил уверенность пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, по оценке Пескова, переговорный процесс между российской и украинской делегациями проходит «вяло, нерезультативно и без посредников».

Вместе с тем он выразил признательность властям Турции за организацию встречи в Стамбуле. По мнению пресс-секретаря, в последнем очном раунде переговоров удалось прийти к пониманию в определенных вопросах, но затем украинская сторона поменяла свое мнение.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого западные страны начали ужесточать антироссийские санкции. Вскоре был принят закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях Вооруженных сил РФ, объявленную недостоверной.