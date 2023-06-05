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Песков: В Кремле внимательно отслеживают новости о попытках госпереворота в Киргизии
Российские власти внимательно отслеживают тревожные новости о попытках государственного переворота в Кыргызстане. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Пока, безусловно, такие очень тревожные новости поступают. Поэтому мы внимательно отслеживаем новости. Какой-то более детальной информацией не располагаем», — пояснил представитель Кремля.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Киргизии задержали несколько подозреваемых в подготовке захвата власти в этой центральноазиатской стране.
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