Песков: В Кремле внимательно отслеживают новости о попытках госпереворота в Киргизии

Российские власти внимательно отслеживают тревожные новости о попытках государственного переворота в Кыргызстане. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Пока, безусловно, такие очень тревожные новости поступают. Поэтому мы внимательно отслеживаем новости. Какой-то более детальной информацией не располагаем», — пояснил представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Киргизии задержали несколько подозреваемых в подготовке захвата власти в этой центральноазиатской стране.