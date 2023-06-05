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Политика 5 июня 2023 11:22

В Киргизии задержали подозреваемых, готовивших госпереворот

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Сотрудники Госкомитета национальной безопасности Киргизии задержали участников возможного государственного переворота, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, неизвестные хотели захватить власть насильственным путем. Кого конкретно задержала спецслужба не уточняется. Официально правоохранительные органы пока не комментируют эту информацию.

#Киргизия #госпереворот
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