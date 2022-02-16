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Общество
16 февраля 2022  15:00

Песков: В Кремле согласны, что признание ЛНР и ДНР нарушает Минские соглашения

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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил журналистам о согласии в Кремле с тем, что признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР не коррелируется с Минскими соглашениями, передает РИА Новости.

«Безусловно, признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так.... Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер», — прокомментировал Песков. 

Так пресс-секретарь Президента РФ ответил на вопрос, согласен ли Кремль, что признавая независимость республик ЛНР и ДНР, нарушает Минские соглашения.

Напомним, что Госдума во вторник проголосовала за обращение к Президенту России о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин получил обращение Государственной Думы с проектом постановления о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств и принял его к сведению.

#днр и лнр
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