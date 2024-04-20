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Песков: В Кремле соболезнуют в связи с гибелью военкора Еремина
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко соболезнуют в связи с гибелью военного корреспондента «Известий» Семена Еремина. Напомним, журналист погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей.
Представитель Кремля добавил, что смерть Еремина – это большая трагедия, цитирует Пескова газета «Известия». Причем, по его словам, ВСУ сознательно делают российских журналистов своими целями.
«И это лишний раз подчеркивает, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте, рассказывая всем нам о героизме наших бойцов», — заключил пресс-секретарь российского Президента.
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