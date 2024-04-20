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Корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб из-за удара FPV-дрона
Военный журналист Семен Еремин, работавший в зоне спецоперации, погиб от ран, полученных в результате атаки FPV-дрона украинских сил, сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла в районе села Приютное на границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области.
Семен Еремин был активен в этой местности с февраля 2022 года и был удостоен награды медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Минцифры готово оказать поддержку семье и близким погибшего военного корреспондента «Известий» Еремина, а СК РФ установит всех причастных к гибели журналиста.
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