Корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб из-за удара FPV-дрона

Военный журналист Семен Еремин, работавший в зоне спецоперации, погиб от ран, полученных в результате атаки FPV-дрона украинских сил, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла в районе села Приютное на границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Семен Еремин был активен в этой местности с февраля 2022 года и был удостоен награды медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Минцифры готово оказать поддержку семье и близким погибшего военного корреспондента «Известий» Еремина, а СК РФ установит всех причастных к гибели журналиста.