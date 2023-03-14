news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 14 марта 2023 20:46

Песков: В Кремле не обсуждается проведение второй волны мобилизации

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Власти России не обсуждают возможность проведения второй волны мобилизации. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У нас нет таких обсуждений», — сказал пресс-секретарь Президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос журналиста федерального агентства.

Интерес к теме был вызван сообщением пресс-службы Правительства Воронежской области. Власти региона рассказали, что местным жителям начали вручать повестки в военкомат.

При этом в областной администрации заверили, что единственная цель мероприятия — «актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах». Утверждается, что повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы.

Ранее Президент России Владимир Путин рассказал, что Минпромторг РФ подготовил список приоритетных профессий для отсрочки от армии.

#Дмитрий Песков #мобилизация
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное