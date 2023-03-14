Песков: В Кремле не обсуждается проведение второй волны мобилизации

Власти России не обсуждают возможность проведения второй волны мобилизации. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У нас нет таких обсуждений», — сказал пресс-секретарь Президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос журналиста федерального агентства.

Интерес к теме был вызван сообщением пресс-службы Правительства Воронежской области. Власти региона рассказали, что местным жителям начали вручать повестки в военкомат.

При этом в областной администрации заверили, что единственная цель мероприятия — «актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах». Утверждается, что повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы.

Ранее Президент России Владимир Путин рассказал, что Минпромторг РФ подготовил список приоритетных профессий для отсрочки от армии.