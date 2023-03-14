Минпромторг РФ подготовил список приоритетных профессий для отсрочки от армии

Министерство промышленности и торговли РФ передало Министерству обороны список востребованных профессий, которые дают отсрочку от службы в армии. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

«И здесь Минпромторг, вот я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в Министерство обороны», — отметил глава государства, отвечая на вопрос одного из сотрудников предприятия об отсрочках для работников оборонно-промышленного комплекса.

По словам Путина, сейчас Минпромторг и Минобороны «в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять» относительно отсрочек.

При этом Президент констатировал, что многие предприятия ОПК работают в три смены, причем им особенно не хватает высококвалифицированных специалистов. «<…> конечно, должен быть найден баланс между самим производством и интересами Министерства обороны», — уточнил он.

Кроме того, Владимир Путин на встрече с рабочими поделился своим пониманием ситуации со страной. По его мнению, Россия, столкнувшись с вызовами прошлого года, укрепила свою экономику и суверенитет и стала только сильнее.