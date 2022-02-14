Песков: В Кремле каждый сам решает отмечать ли День всех влюбленных

Каждый сам определяет свое отношение ко Дню всех влюбленных, заявил пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как отмечают в Кремле этот праздник.

«Никак, мы работаем. Каждый в личном плане определяет свое отношение к этому празднику», – сказал он.

Говоря о себе, Песков сказал, что они с женой фигуристкой Татьяной Навкой «отмечают этот праздник каждый день».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило о том, что за 15 лет популярность Дня святого Валентина в России уменьшилась в четыре раза.